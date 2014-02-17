В Кременчуг из России привезли икону и мощи блаженной Матроны Московской

В Кременчуг (Полтавская обл.) из Петрозаводской епархии РПЦ (Карелия, Россия) привезли икону и ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

Как сообщил УНИАН епископ Кременчугский и Лубенский Николай, cвятыни по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, пробудут в Кременчуге до 23 февраля.

Поклониться святыням можно ежедневно с 8.00 до 19.00 в Свято-Троицком храме Кременчуга.

«К праведной блаженной Матроне Московской обращаются в различных житейских трудностях, помогает она в сердечных делах, в исцелении от болезней, при финансовых трудностях или во избежание готовящегося обмана, при ущербе от стихии, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии – всего не перечислить. Святая старица Матрона с нами всегда, и молитвенное упование на ее заступничество перед ее иконой помогает всем, кто приходит к ней в скорбях и недугах»,- сказал епископ Николай.