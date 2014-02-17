17 февраля - день памяти благоверного князя Георгия Всеволодовича (ХІІІ век)

Христове смерти подобяся, и Того испити чашу возжелев, яко живота, за Него же мужески подвизався.

Кондак святому

В великом князе Владимирском Георгии Всеволодовиче соединялись мудрость, военная доблесть и христианское благочестие. Вступив в 1212 году на престол своего отца, Всеволода Большое Гнездо, Георгий способствовал политическому единству Владимиро-Суздальского княжества и расширению его территорий.

Во времена его правления было построено немало храмов, а в 1221-ом году основан город Нижний Новгород. Погиб великий князь в 1238 году в битве с монголо-татарами на реке Сить. Найдя останки Георгия, голова которого была отделена от туловища, епископ Ростовский Кирилл соединил их, и произошло чудо – они срослись.

Глас