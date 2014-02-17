В Киеве в Кафедральном соборе УПЦ 2 марта состоится праздник Масленицы
11:58, 17 февраля 2014Православие
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По благословению предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира Кафедральный собор в честь Воскресения Христова приглашает 2 марта на семейный праздник «Масленица -2014».
В программе: концерт, выступления театральных коллективов детской студии «Радость», игротеки, конкурсы, угощение блинами, варениками с творогом и душистым чаем из настоящего самовара.
Праздник состоится 2 марта в 12:00 по адресу: г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3, ст.м. Лыбидская (храм Всех святых, галерея «Соборная»).
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