В Киеве в Кафедральном соборе УПЦ 2 марта состоится праздник Масленицы

По благословению предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира Кафедральный собор в честь Воскресения Христова приглашает 2 марта на семейный праздник «Масленица -2014».

В программе: концерт, выступления театральных коллективов детской студии «Радость», игротеки, конкурсы, угощение блинами, варениками с творогом и душистым чаем из настоящего самовара.

Праздник состоится 2 марта в 12:00 по адресу: г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3, ст.м. Лыбидская (храм Всех святых, галерея «Соборная»).