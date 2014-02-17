Архиепископ Егорьевский Марк освятил православный храм в столице Таиланда Бангкоке

Архиепископ Егорьевский Марк, глава управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям освятил новый православный Свято-Николаевский храм в столице Таиланда Бангкоке в воскресенье в заключительный день своего архипастырского визита в Таиланд и Камбоджу, сообщает РИА Новости.

Церемония освящения храма состоялась перед доставленным из России ковчегом с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.

Храм в Бангкоке построен на участке земли, приобретённом в собственность Фондом православной церкви в Таиланде. Покупка земли и строительство были осуществлены на пожертвования прихожан и местных российских предпринимателей.

Во время поездки по стране архиепископ Марк также совершил чин закладки двух новых храмов - в курортном городе Хуахин и на острове Чанг, провел богослужения в Успенском храме мужского православного монастыря в провинции Ратчабури, в Троицком храме на острове Пхукет, совершил освящение Вознесенского храма на острове Самуи и Покровского храма в окрестностях Паттайи, ставшего уже вторым для города, русская община которого является в Таиланде самой многочисленной. Архиепископ также посетил Камбоджу, где осуществил закладку двух храмов - в курортном Сиануквиле и в Сиемреапе.