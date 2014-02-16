Молодежный крестный ход состоялся в Санкт-Петербурге

15 февраля в Санкт-Петербурге состоялся молодежный крестный ход. Молитвенное шествие, собравшее 5 тыс человек, было посвящено Международному дню православной молодежи, сообщает ИА "Вода живая".

Праздник начался Божественной литургией в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых. Богослужение возглавил епископ Царскосельский Маркелл. Затем по Миргородской, Харьковской улицам, Тележному и Чернореченскому переулкам людской поток во главе с несколькими десятками священнослужителей направился к Свято-Троицкому собору Александро-Невской лавры, где завершился молебном.

"Вы сегодня, пройдя этот путь, явили собой дух соборности Русской православной церкви. И те, кто во времена богоборчества сохранял нашу веру, увидели вас - свою достойную смену", - такими словами приветствовал крестоходцев наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Он отметил, что вместе с молодежью шли и те, кто уже не юн, но чувствует себя молодым в душе, и те, кто только начинает путь к Богу.

В Митрополичьем корпусе лавры главный редактор молодежного журнала "Наследник", руководитель движения "Молодая Русь" московский священник Максим Первозванский провел беседу о любви и семейных отношениях.

Идея празднования Дня православной молодежи возникла на ассамблее "Синдесмоса" (Всемирного братства православной молодежи, созданного в 1953 году во Франции) в июне 1992 года и затем получила благословение глав Поместных православных церквей. С 2001 года этот праздник отмечается в пределах Русской православной церкви.

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