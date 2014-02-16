Изменено время показа очередного выпуска программы «Православный вестник»
01:38, 16 февраля 2014Православие
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Очередной выпуск программы «Православный вестник» выйдет в эфир на Первом Национальном в понедельник 17 февраля в 9.20.
В новом 41-м выпуске телепрограммы "Православный вестник":
Традиционная летопись жизни Церкви - все новости за неделю;
Сретение Господне и о «Сретенской свече";
25 годовщина вывода войск из Афганистана.
Уже сейчас программу можно посмотреть здесь.
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