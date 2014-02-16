Изменено время показа очередного выпуска программы «Православный вестник»

Очередной выпуск программы «Православный вестник» выйдет в эфир на Первом Национальном в понедельник 17 февраля в 9.20.

В новом 41-м выпуске телепрограммы "Православный вестник":

Традиционная летопись жизни Церкви - все новости за неделю;

Сретение Господне и о «Сретенской свече";

25 годовщина вывода войск из Афганистана.

Уже сейчас программу можно посмотреть здесь.

Пресс-служба Украинской православной церкви