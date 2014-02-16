Изменено время показа очередного выпуска программы «Православный вестник»

01:38, 16 февраля 2014
Православие
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Очередной выпуск программы «Православный вестник» выйдет в эфир на Первом Национальном в понедельник 17 февраля в 9.20.

В новом 41-м выпуске телепрограммы "Православный вестник":

     Традиционная летопись жизни Церкви - все новости за неделю;

     Сретение Господне и о «Сретенской свече";

     25 годовщина вывода войск из Афганистана.

Уже сейчас программу можно посмотреть здесь.

Пресс-служба Украинской православной церкви

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