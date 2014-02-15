Что такое Сретение Господне и в чём смысл этого праздника?

Двустороняя икона-таблетка второй четверти XV века. Сергиево-посадский музей заповедник (Ризница)

15 февраля (2 февраля по старому стилю) православные отмечают великое Сретение Господне.

В этот день Церковь вспоминает события, описанные в Евангелии от Луки — встречу со старцем Симеоном младенца Иисуса в иерусалимском храме на сороковой день после Рождества.

Сретение Господне — один из двунадесятых, то есть главных праздников церковного года. Это непереходящий праздник — его всегда отмечают 15 февраля.

Что означает слово «сретение»?

На церковно-славянском «сретение» означает «встреча». Праздник установлен в память об описанной в Евангелии от Луки встрече, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. В тот день Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы совершить установленную законом благодарственную жертву Богу за первенца.

Какую жертву нужно было совершить после рождения младенца?

По ветхозаветному закону женщине, родившей мальчика, в продолжение 40 дней (а если рождалась девочка — то и все 80) было запрещено входить в храм. Ей также следовало принести Господу благодарственную и очистительную жертву: благодарственную — годовалого ягнёнка, и во оставление грехов — голубку. Если семья была бедной, вместо ягненка жертвовали голубку, и получалось «две горлицы или два птенца голубиных».

Кроме того, если в семье первенцем был мальчик, родители на сороковой день приходили с новорожденным в храм и для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а Моисеев закон, установленный в память исхода евреев из Египта — освобождения от четырёхвекового рабства.

Пресвятая Дева Мария не нуждалась в очищении, потому что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия. Однако из смирения и дабы исполнить закон, она пришла в храм. Очистительной жертвой Богородицы стали два голубка, поскольку семья была бедной.

Кто такой Симеон Богоприимец?

По преданию, когда Дева Мария переступила порог храма с младенцем на руках, навстречу ей вышел древний старец.

Звали его Симеон. По-древнееврейски Симеон означает «слышание».

Предание говорит, что Симеон прожил 360 лет. Он был одним из 72 книжников, которые в III веке до н.э. по велению египетского царя Птолемея II перевели Библию с еврейского на греческий.

Когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он увидел слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» и хотел исправить «Дева» (девственница) на «Жена» (женщина). Однако ему явился Ангел и запретил менять слово, обещав, что Симеон не умрёт, пока сам не убедится в исполнении пророчества. Об этом сказано в Евангелии от Луки: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26).

В день Сретения исполнилось то, чего старец ждал всю свою долгую жизнь. Пророчество исполнилось. Старец мог теперь спокойно умереть. Праведник взял на руки младенца и воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-32). Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.

В VI веке мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 году гроб святого Симеона видел русский паломник — святитель Антоний, будущий архиепископ Новгородский.

Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству...». В воспоминание об этом евангельском событии в православном богослужении каждый день звучит Песнь Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши».

Кто такая Анна-пророчица?

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла ещё одна встреча. В храме к Богоматери подошла 84-летняя вдова, «дочь Фануилова». Горожане за вдохновенные речи о Боге называли её Анна-пророчица. Она много лет жила и трудилась при храме, «постом и молитвой служа Богу день и ночь» (Лк 2:37 — 38).

Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. «И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 36 — 38).

Как начали праздновать Сретение Господне?

Сретение Господне относится к древнейшим праздникам христианской Церкви и завершает цикл рождественских праздников. Праздник известен на Востоке с IV века, на Западе — с V века. Самые ранние свидетельства о праздновании Сретения на христианском Востоке относятся к концу IV века. Тогда Сретение в Иерусалиме ещё не было самостоятельным праздником, а называлось «сороковым днём от Богоявления». Сохранились тексты проповедей, что произносили в этот день Святители Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и другие известные иерархи. Но до VI века этот праздник совершался не так торжественно.

При императоре Юстиниане (527-565), в 544 году Антиохию поразила моровая язва, уносившая ежедневно несколько тысяч человек. В эти дни одному из христиан было явлено указание совершать празднование Сретения Господня торжественнее. Бедствия действительно прекратились, когда в день Сретения было совершено всенощное бдение и крестный ход. Поэтому Церковь в 544 году установила торжественно праздновать Сретение Господне.

С V века укоренились наименования праздника: «праздник Встречи» (Сретение) и «праздник Очищения». На Востоке его и теперь называют Сретеньем, а на Западе он назывался «праздником Очищения» до 1970 г., когда было введено новое именование: «Праздник Жертвования Господнего».

В Римско-католической церкви праздник Очищения Девы Марии, посвящённый воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм и очистительном обряде, совершённом его матерью на сороковой день после рождения первенца, называется Chandeleur, т.е. светильник. Светильник, праздник Божией Матери Громничной (праздник Огненной Марии, Громнииы) — так его называют католики.

Наш Богослужебный Устав — Типикон ничего не говорит о освящении свеч (и воды) в Праздник Сретения Господня. Не содержат ничего такого и старые требники. Только после 1946 года в требниках стали печатать Чин освящения свечей на Сретение Господне, и это было связано с переходом из унии населения областей Западной Украины. Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения Господня перенесён в Православную церковь от католиков в 17 веке, когда митрополит Петр Могила правил «Требник для малоросских епархий». Для правки был в частности использован римский требник, в котором подробно описывался чин шествий с зажжёнными светильниками. У нас латинский сретенский обряд так и не укоренился, а чин, благодаря Петру Могиле, остался (ни у греков, ни у старообрядцев его и в помине нет). Поэтому во многих епархиях Русской Церкви свечи освящают либо после заамвонной молитвы (наподобие чина Великого водоосвящения, который «вставлен» в литургию), либо после литургии на молебне. И есть места, где нет обычая освящать свечи. «Магическое» отношение к сретенским свечам является пережитком языческого ритуала почитания огня, связанного с культом Перуна, и получившего название «громницы».

Что значит икона «Умягшение злых сердец»?

С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, которая называется «Умягчение злых сердец» или «Симеоново проречение». На ней символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесённое им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: «Тебе Самой оружие пройдёт душу» (Лк. 2, 35).

Богоматерь изображена стоящей на облаке с семью пронзившими сердце мечами: по три справа и слева и один внизу. Существуют и поясные изображения Богородицы. Число семь означает полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных Богородицей в её земной жизни. Иногда образ пополнен изображением на коленях Богоматери умершего Богомладенца.

Какие приметы существуют на Сретение?

На Руси по этому празднику определяли сроки начала весенних полевых работ. По народным приметам Сретение — это граница между зимой и весной, о чём свидетельствуют народные поговорки: «Сретенье — зима с весной и летом повстречалась», «Солнце на лето, зима на мороз».

По погоде в праздник Сретения крестьяне судили о наступающих весне и лете, о погоде и урожае. О весне судили так: «Какова погода на Сретение, такова будет и весна». Считалось, что если на Сретение оттепель — весна будет ранняя и тёплая, если холодный день — жди холодной весны. Выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне. Если на Сретение снег через дорогу несёт — весна поздняя и холодная. «На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних». «На Сретение капель — урожай пшеницы». «На Сретенье ветер — к плодородию фруктовых деревьев».

Елена Пацар, "Аргументы и факты"