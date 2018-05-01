Праздник Сретения в Киево-Печерской лавре: освящение свечей, постриг в чтецы и священническая хиротония (фото)

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сегодня, в день праздника Сретения Господня, состоялось торжественное архиерейское богослужение, которое возглавили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Ирпенский Климент.

Перед началом Божественной литургии был совершен традиционный ежегодный постриг в чтецы воспитанников выпускного класса Киевской духовной семинарии.

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил священническую хиротонию преподавателя Киевских духовных школ диакона Андрея Ухтомского, который в свое время много потрудился в издательском отделе монастыря.

По окончании богослужения наместник Лавры поздравил с праздником прихожан, многие из которых причастились Святых Христовых Таин, а также собратьев-архиереев, возносивших в этот день совместные молитвы.

Управляющий делами УПЦ, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний поздравил семинаристов с совершившейся хиротесией и напомнил, что это священнодействие налагает особые обязательства и соответствующую нравственную ответственность перед Богом, церковью и духовной школой. Студенты поблагодарили митрополита Антония и поздравили с праздником.

Согласно церковному уставу в этот день в храмах совершается освящение свечей. Обычай святить свечи в праздник Сретения пришел в Православную Церковь в ХVII веке. Сретенские свечи хранятся весь год и зажигаются во время домашней молитвы.

Праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - это воспоминание о встрече человечества в лице старца Симеона со Спасителем мира.

С того времени прошли столетия, но каждый из верующих людей, также встретился с Христом: в младенчестве или отрочестве, в зрелом возрасте или в старости.

"УНИАН-Религии", по материалам официальных сайтов УПЦ

Фото: сайт Киево-Печерской лавры, "Фотолетопись".