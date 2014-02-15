В Северодонецке, ко Дню православной молодежи, туристы разработали походный сезон-2014 посвященный православному краеведению

13 февраля, в рамках празднования Дня православной молодежи, в Северодонецком Центре туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи состоялась встреча руководителя молодежного отдела Северодонецкой епархии протоиерея Александра Иванова с активом юных туристов-краеведов г. Северодонецка.

Спортивный туризм, по общепринятому определению – это отдых, спорт и, конечно же, познание, а потому, краеведческая работа на маршруте, является неотъемлемой частью любого спортивного похода. Ребята занимаются изучением родного края, собирают материал об истории города и окрестных сел, выдающихся земляках, исторических памятниках, православных храмах региона.

Во время обсуждения планов на походный сезон-2014 значительное внимание было уделено православному краеведению. Разрабатывая новые маршруты, юные краеведы с удовольствием включили в программу походов посещение древних храмов, монастырей и других святых мест. Ведь Церковь – это живая история, которая позволяет увидеть, как совершалось богослужение сто, и даже тысячу лет назад, и не только увидеть, но и стать его соучастником.

В результате дискуссий к началу летнего сезона было принято решение разработать положение краеведческой экспедиции «Святыня под спудом», в рамках которой учащиеся школ Северодонецка и студенческая молодежь города смогли бы представить на конкурс свои работы о малоизвестных святынях региона, праведниках, новомучениках и исповедниках края.

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