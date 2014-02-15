Патриарх Кирилл обратился с посланием по случаю празднования Дня православной молодежи

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня, в который мы по уже сложившейся традиции также отмечаем День православной молодежи.

Спустя некоторое время после рождения Богомладенец Иисус, «как предписано в законе» (Лк. 2:23), был принесен в Иерусалимский храм, где Его встретил праведный Симеон. Ветхий старец, ожидавший пришествия Мессии, духовными очами узрел в Этом Ребенке посланное свыше спасение и свет для всех людей. Нынешний праздник — символ жажды человеческого сердца, ищущего Бога, образ нашего желания быть всегда со Христом.

Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, учитесь по-настоящему любить окружающих вас, воспитывайте свою волю в добре.

Люди приходят к Нему разными путями и в разные периоды своей жизни. Многие обретают сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем желают следовать за Спасителем, исполнять Его волю, хранить себя в чистоте и целомудрии. Однако в молодости человек особо подвержен различным влияниям, зачастую губительным для его неокрепшей души. Некоторые, идя на поводу у таких влияний, потакая своим греховным наклонностям и сиюминутным прихотям, постепенно отдаляются от Бога и от Церкви.

Мое слово обращено сегодня прежде всего к молодым людям. Берегите драгоценное сокровище веры, не разменивайте его на мелочи каждодневной суеты, на скоропреходящие наслаждения и порочные удовольствия. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете. Отец Небесный даст блага просящим у Него, — говорит Христос (см. Мф. 7:7:11). Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, учитесь по-настоящему любить окружающих вас, воспитывайте свою волю в добре. Это тот путь, идя по которому, человек становится действительно сильным и обретает подлинное счастье.

Еще раз поздравляя всех с праздником, призываю на вас благословение в Троице славимого Бога: Отца и Сына и Святого Духа.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 15 февраля 2014 г.

Patriarchia.ru