Епископ Макаровский Иларий освятил храм-часовню в Киевском училище милиции
01:21, 15 февраля 2014Православие
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14 февраля по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира викарий Киевской Митрополии епископ Макаровский Иларий совершил малое освящение нового храма-часовни в честь апостола Андрея Первозванного в Киевском училище профессиональной подготовки работников милиции Главного управления МВД Украины (район города Ирпень).
Его Преосвященству сослужили благочинный Ирпенского благочиния протоиерей Александр Федоричко и духовенство благочиния.
Молились на праздничном богослужении начальник училища подполковник милиции Сергей Филенко вместе с работниками и воспитанниками учебного заведения, а также меценат Андрей Ватулин, средствами и усилиями которого построен храм-часовня.
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