Епископ Макаровский Иларий освятил храм-часовню в Киевском училище милиции

14 февраля по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира викарий Киевской Митрополии епископ Макаровский Иларий совершил малое освящение нового храма-часовни в честь апостола Андрея Первозванного в Киевском училище профессиональной подготовки работников милиции Главного управления МВД Украины (район города Ирпень).

Его Преосвященству сослужили благочинный Ирпенского благочиния протоиерей Александр Федоричко и духовенство благочиния.

Молились на праздничном богослужении начальник училища подполковник милиции Сергей Филенко вместе с работниками и воспитанниками учебного заведения, а также меценат Андрей Ватулин, средствами и усилиями которого построен храм-часовня.

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