Наместник Киево-Печерской лавры почтил память выдающегося хирурга

14 февраля на территории «Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова» НАМН Украины открыли памятник одному из основателей украинской хирургической школы, Герою Украины, герою социалистического труда, члену международного союза хирургов, автору более 830 научных работ и 112 изобретений – хирургу Александру Шалимову.

В церемонии открытия памятника выдающемуся деятелю принял участие наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Прочитав молитву на освящение и окропив памятник святой водой, Владыка благословил присутствующих, пожелав родственникам, коллегам и ученикам Александра Алексеевича достойно продолжать начинания великого врача и учителя на многая и благая лета.

Lavra.ua