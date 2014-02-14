Управляющий делами УПЦ принял участие в церемонии почтения памяти погибших в Афганистане

14 февраля, накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств, Президент Украины Виктор Янукович возложил цветы к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира участие в мероприятии принял управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

В церемонии также приняли участие: и.о. Премьер-министра Украины Сергей Арбузов, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, глава администрации Президента Украины Андрей Клюев, Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко, глава Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский, члены Правительства, народные депутаты, а также участники боевых действий в Афганистане.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания.

Мitropolia.kiev.ua