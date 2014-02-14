УПЦ оказала социальную помощь семьям погибших и пострадавших воинов-интернационалистов

14 февраля, накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств, семьи погибших и пострадавших воинов-интернационалистов получили посильную социальную помощь от Укрраинской православной церкви.

Эта благотворительная акция была проведена во время встречи первого проректора Киевских духовных школ протоиерея Сергия Ющика с семьями погибших афганцев на территории Свято-Воскресенского храма ("Афганская церковь").

Мероприятие осуществлено по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и по поручению ректора КДАиС митрополита Бориспольского и Броварского Антония, управляющего делами УПЦ.

Встреча состоялась в поддержку инициативы общественных организаций и с целью чествования граждан Украины, которые выполняли воинский долг на территории других государств.

Мitropolia.kiev.ua