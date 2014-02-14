В Киево-Печерской Лавре открыли памятник ее основателям - преп. Антонию и Феодосию

Идея создания памятника принадлежит наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу. Автором проекта является известный украинский скульптор Олег Пинчук.

С инициативой создания скульптурного сооружения, посвященного основателям Лавры монахи обратились к руководству Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Монумент Антонию и Феодосию выполнен в стиле византийского зодчества и являет собой трехметровые бронзовые фигуры преподобных. Художественное произведение установили на середине спуска Нижней Лавры, образующего разветвление дорог, ведущих к Ближним и Дальним пещерам.

Это уже не первый памятный знак на территории монастыря, который посвящен отцам-основателям. Еще в начале 1990-х годов в нише по центру стены павильона крытой галереи перехода между Ближними и Дальними пещерами была установлена металлическая стела с изображением преподобных. Также на территории Дальних пещер находится памятник создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию, который установили в 2008 году.

*** В 1051 году Промыслом Божиим и чудесным повелением Царицы Небесной на одной из Киевских гор была основана Печерская обитель – место особого проявления милости Божией и пребывания Пресвятой Богородицы, монастырь которому суждено было стать духовным сердцем Святой Руси.

Трудами и подвигами основателей монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских обитель стала не только Крещальной купелью Руси, но и превратилась в место, где каждый человек предстает пред Богом, как перед своим отцом, излагает Ему свои чаяния, надежды, сокровенные мысли, исповедует Ему свои грехи, получает утешение и исцеление.

Много потрудились во время своей земной жизни преподобные Антоний и Феодосий на благо братии, на благо обители и Православной Церкви. Не оставляют угодники Божии своих чад и сегодня.

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