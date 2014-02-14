В издательстве Московской Патриархии вышла книга «Последование святаго елеа, певаемое от седми священников над многими»

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет новое издание - «Последование святаго елеа, певаемое от седми священников над многими». Книга продолжает серию отдельных крупнокегельных изданий требных чинов аналойного формата.

Издание подготовлено специально для совершения таинства Елеосвящения над многими людьми, поэтому все упоминания о них в последовании приводятся во множественном числе.

Обычное начало и 50-й псалом напечатаны полностью, ектении и молитва «Отче Святый…» раскрываются в последовании при каждом их повторе.

В конце книги в качестве приложения дается пояснительная записка «О чинопоследовании Елеосвящения», подготовленная комиссией по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия.

Текст набран шрифтом Triodion трех размеров: самый крупный - для архиерея/священника, средний - для диакона/чтеца, малый - пение хора.

Издательство Московской Патриархии