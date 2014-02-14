Представители УПЦ чествовали участников боевых действий на территории других государств

13 февраля в Национальном дворце искусств «Украина» прошли торжества, посвященные Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 25-й годовщине вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан.

По приглашению Украинского Союза ветеранов Афганистана, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, участие в торжествах приняли: председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, управляющий Южным киевским викариатством епископ Васильковский Николай, благочинный Голосеевского благочиния города Киева протоиерей Павел Кириллов и столичное духовенство.

Мitropolia.kiev.ua