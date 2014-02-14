Сестры Горненской обители в Иерусалиме изучают религиозное искусство Европы Нового времени

В рамках реализации Программы по образованию монашествующих Русской православной церкви, сестры Горненской обители в Иерусалиме прослушали курс лекций по теме «Религиозное искусство Европы Нового времени». На лекциях рассматривались особенности живописи итальянского Ренессанса, Северного Возрождения; классическое религиозное искусство Западной Европы XVII-XIX веков.

Теоретические занятия в объеме 36 лекционных часов провела кандидат философских наук Ольга Попова, доцент кафедры изобразительного искусства Белгородского государственного национального исследовательского университета.

После завершения лекционного курса состоялось посещение отдела изобразительного искусства Музея Израиля в Иерусалиме. На выставке живописных работ с большим интересом были рассмотрены и проанализированы с учетом полученных знаний картины таких известных художников как голландцы Рубенс и Рембрант, импрессионисты Клод Моне и Камиль Писсарро, основоположники современной живописи Поль Сезанн, Винсент ван Гог и Поль Гоген.

Русская духовная миссия в Иерусалиме