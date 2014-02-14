Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион прибыл на Афон

13 февраля 2014 года началась паломническая поездка председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона на Святую Гору Афон.

В первый день паломничества владыка Иларион вместе с сопровождающими его лицами посетил скит Русского Свято-Пантелеимонова монастыря Новая Фиваида, где осмотрел храмы обители и пообщался с братией.

Далее председатель ОВЦС направился в скит святого апостола Андрея, где поклонился частице мощей первозванного апостола и встретился с настоятелям скита.

В тот же день митрополит Иларион посетил Преображенскую келию «Мутафи» в столице Афона Карее, где беседовал с главой паломнического центра братии Нового Есфигмена монахом Иосифом.

Вечером того же дня паломники во главе с председателем Отдела внешних церковных связей прибыли в Иверский монастырь.

В поездке митрополита Волоколамского Илариона сопровождают секретарь председателя ОВЦС диакон Александр Карзан и студенты Общецерковной аспирантуры и докторантуры иеродиаконы Григорий (Соколов) и Николай (Оно).

Служба коммуникации ОВЦС