Иконы для Алавердийского монастыря созданы в иконописной школе Московской Духовной Академии РПЦ

Пределы Московского патриархата с визитом посещает делегация Грузинской православной церкви во главе с митрополитом Алавердским Давидом.

Главной целью визита является принесение в Грузию икон преподобного Сергия Радонежского и Собора преподобных Оптинских Старцев. Иконы специально созданы в иконописной школе Московской Духовной Академии для Алавердского монастыря святого Георгия.

Члены делегации посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где у мощей преподобного Сергия Радонежского была торжественно освящена икона этого святого.

С 14 по 17 февраля грузинская делегация посетит московский Новодевичий монастырь, храм святого Георгия, Бутовский полигон и другие святые и памятные места столицы России.

Центральным событием визита станет богослужение в Донском монастыре Москвы, в подклете Большого собора которого находится старинная усыпальница грузинского духовенства и дворянства, находившегося на службе в России, в том числе целого ряда представителей царской династии Имеретии и других знатных родов Грузии.

Затем духовенство Грузинской православной церкви прибудет в Оптину пустынь, где будет освящена икона Собора преподобных Оптинских старцев.

Перед возвращением на Родину грузинская делегация вновь посетит Москву.

Вlagovest-info