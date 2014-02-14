Большинство россиян доверяют Русской православной церкви

В рамках социального опроса, который был проведен 1-2 февраля в 43 регионах Российской Федерации, россиянам было задано несколько вопросов по поводу Русской православной церкви.

Большинство россиян не одобряют критику РПЦ, сообщает Фонд «Общественное мнение».

На вопрос «доверяете ли вы Русской православной церкви» 63 процента россиян ответили положительно, 22 процента затруднились ответить, и только 15% выбрали отрицательный ответ.

Рravmir.ru