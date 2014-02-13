В Москве вышел справочник по истории Русской Православной Церкви

Синодальный информационный отдел подготовил к печати и издал краткий справочник «Русская Православная Церковь: История, вероучение, устройство, общественное служение».

Справочник призван дать общее представление о Русской Православной Церкви — ее вероучении, истории и современном устройстве, принципах государственно-церковных взаимоотношений, социальном и молодежном служении, отношении Церкви к спорту и институту семьи. В книге содержится информация об основных направлениях диалога Московского Патриархата с Поместными Православными Церквами, инославием и основными мировыми религиями. В издание включены актуальные сведения о канонических подразделениях и архиереях Русской Православной Церкви.

В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года часть тиража издания была передана в православные молитвенные комнаты межрелигиозных центров, расположенные в олимпийской деревне в Сочи для бесплатного распространения среди гостей и участников XXII зимних Олимпийских игр.

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