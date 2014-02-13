Мексиканцам запретили называть детей Фейсбуком, Пифагором и Гарри Поттером

Власти мексиканского штата Сонора приняли список имен, которыми нельзя называть детей, чтобы их не дразнили. Каждым из 61 имени, присутствующего в списке, в штате уже назван как минимум один ребенок. Местная администрация уже не впервые утверждает подобный список.

Как передает мексиканская пресса, среди запрещенных имен присутствуют совершенно удивительные. Так, некоторые родители в штате Сонора называли детей в честь Робокопа, Рэмбо, Терминатора и Гарри Поттера – теперь это запрещено. Больше не удастся мексиканцам дать ребенку имя в честь знаменитости – в список включены имена Леди Ди, Майкл Джексон, Нил Армстронг и Шакира.

Не одобряются имена, связанные с религией – Вирхен Мария (то есть Дева Мария), Хесукристо (Иисус Христос), Хеова (Яхве). Нельзя дать ребенку и имя Питагорас (Пифагор).

Запрещены имена, отсылающие к частям тела человека: Печо (в образном смысле – Мужество, а в прямом – Грудь), Сиркунсисьон (Обрезание), Эскрото (Мошонка).

В списке присутствуют имена, которые дают по брендам (Бургер Кинг, Мишлен) и терминам интернета (Твиттер, Фейсбук, Хэштег). Не одобряют мексиканские чиновники и чрезмерный патриотизм: в списках есть имена Сонора Керида (Любимая Сонора) и Соль де Сонора (Солнце Соноры).

Среди имен, которыми награждали детей жители Соноры, можно также отметить такие нелепые, как Хуан Кальсон и Марсиана (Марсианка).

Власти обещают расширять список по мере ознакомления с архивами актов регистрации гражданского состояния.

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