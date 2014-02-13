На Кубани казаки, после трагедии в Южно-Сахалинске, усилили охрану православных храмов

На Кубани казаки усилили охрану православных храмов. "После трагедии, которая произошла в южно-сахалинском храме, мы приняли решение усилить охрану кубанских храмов", - рассказал старший советник атамана Кубанского казачьего войска Евгений Курбатов. - " Это сделано для того, чтобы люди могли спокойно прийти в храм и помолиться Господу, не беспокоясь о своей безопасности".

Казаки, патрулирующие территорию возле храмов, не вооружены. Тем не менее одним своим видом военные останавливают потенциальных нарушителей общественного порядка. Они не только охраняют церкви, но и подсказывают прихожанам, где приобрести иконы, свечи, во сколько начинается служба, у кого узнать по поводу церковных таинств.

Сами прихожане положительно оценивают наличие поблизости такой охраны. "Мне спокойно, когда рядом казаки", - говорит одна из прихожанок. - "Хотя казаки и без оружия, но лишней их сила точно не будет".

Рravmir.ru