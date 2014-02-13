В Донецке состоится выставка лучших работ конкурса юных художников «Православна моя Україна»

В Донецке 15 февраля в художественно-выставочном центре «Арт-Донбасс» по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона состоится открытие IX выставки лучших работ Открытого конкурса юных художников «Православна моя Україна».

Ведущая тема конкурса в этом году — «За Веру и Отечество». К участию в нём было представлено 650 рисунков из 46 художественных учебных заведений Донецкой, Харьковской и Черниговской областей. В экспозиции будет представлено 114 лучших работ, авторы которых награждены дипломами и грамотами конкурса.

Представленные рисунки – это не только яркость образной фантазии, свежесть и щедрость восприятия окружающего мира, но и зеркало, отображающее духовный мир их авторов. Посмотреть работы можно с 15 февраля по 4 марта.

Донбасс Православный