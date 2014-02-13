Издательство Сретенского монастыря выпустило книгу о возрождении обители

В преддверии 20-летия возобновления монашеской жизни издательство обители выпустило книгу «Московский Сретенский монастырь. Прошлое и настоящее».

Ее автором стал один из первых насельников обители, иеромонах Арсений (Писарев), не доживший года до славного юбилея – отец Арсений отошел к Господу 16 февраля 2013 года.

Этот с любовью изданный буклет с превосходными фотографиями повествует обо всей истории монастыря, чье основание неразрывно связано с историей самой России, – начиная с явления Пресвятой Богородицы Тамерлану в 1395 году и заканчивая последним двадцатилетием, когда восставала почти из небытия эта прекрасная обитель.

Рассказывается и о детищах Сретенского монастыря – семинарии, недавно разместившейся в новом здании, издательстве, школе-интернате в Михайлове, находящейся на попечении обители.

Рravoslavie.ru