Водопад Гремячий ключ - святой источник у Троице-Сергиевой лавры

Знаменитый целебный источник Гремячий ключ находится неподалеку от Сергиева Посада, под Москвой.

Поклонившись преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиевой лавре, многие паломники отправляются к водопаду, в деревню Взгляднево Сергиево-Посадского района Московской области. Это в пятнадцати километрах от лавры.

Источник находится на правом берегу реки Вондиги, 500 м южнее деревни. Неиссякаемый родник известен также как Сергиев источник.

Три источника cтруями кристально чистой воды бьют с высоты около 25 метров. Стремительные водные потоки летят со склона горы, сливаясь, образуют водопад и разбиваются о камни.

В четырнадцатом веке преподобный Сергий Радонежский остановился здесь со своим учеником, по пути из Троицкого монастыря в Киржач. В своих усердных молитвах cвятой молил Господа о единении русского народа, об освобождении от монголо-татарского ига.

Во время одной из отчаянных слезных молитв Господь услышал преподобного и дал знак: внезапно из земли забил водопад из трех мощных струй. Чудо, явленое Господом, истолковали так: первая струя – святая вера, вторая – надежда и третья – любовь. Этими тремя живоносными потоками очищается православный народ.

Часовня Сергия Радонежского

Об этом чуде сегодня напоминает памятный знак на берегу реки.

«…И едва произнес он молитву и осенил крестным знамением место, где стояла дождевая вода, как вдруг из-под земли пробился обильный источник холодной ключевой воды, и она потекла ручьем по долине…»

С тех пор к источнику идут все, у кого душа переполнена скорбью, унынием, страхом, сомнением и многими страстями. Люди приходят к Гремячему ключу, моля Бога очистить их души и тела в целительных водных потоках. Говорят, во вовремя омовения в какой-то момент можно ощутить, буд-то «греховная чешуя» спадает. После многие испытывают удивительную легкость и тихую радость.

К источнику ведет крутая деревянная лестница с площадками для отдыха.

Здесь часто слышится акафист преподобному Сергию: "Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче!"

Внизу множество маленьких деревянных построек, все вместе - памятник деревянного зодчества в стиле Русского севера. Гремячи ключи - подворье Троице-Сергиевой лавры. Здесь возведена деревянная церковь, часовня-башня, под шатром которой небольшая звонница.

В комплекс деревянных строений входит главная купальня, домики для переодевания, веранды. Все это соединено деревянными дорожками и настилами. В нижнем ярусе купальни - открытый водоем под крышей и несколько закрытых помещений, где струи источника льются как душ.

Купаться можно в купели, а можно встать под ниспадающие струи. Температура воды около четырех-шести градусов круглый год.

На источник Гремячи ключи хотят попасть все, кто о нем когда-либо слышал. Считается, что вода здесь одна из самых целебных.

Люди верят, что каждый из трех ключей обладает целебными свойствами: правый помогает избавится от болезней сердца, средний лечит болезни головы, левый - исцеляет "женские болезни".

Согласно химическим анализам, вода слегка минерализована, ее состав близок к кисловодскому "Нарзану", но концентрация солей гораздо ниже. Специалисты советуют пить воду в ограниченном количестве, как лечебную.

Иван Руденко – для «УНИАН-Религии»

Фото Василия Батанова, УНИАН.