В Киево-Печерской Лавре в день памяти трех святителей состоялась праздничная литургия

По случаю памяти Собора великих богословов и Отцев Церкви – святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, 12 февраля, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении епископа Макаровского Илария и братии обители в священном сане совершил Божественную литургию.

Преподав благословение и поздравив молящихся с праздником, митрополит Павел обратился к богомольцам со словом проповеди, в котором поведал о просветительских трудах, празднуемых ныне святых: «Дорогие братья и сестры! Великие угодники Божии, вселенские учители и святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили в одно время и несли свое служение в страхе и послушании Божием, наставляя людей на спасительный путь. Эти три светильника необычайно много потрудились для Церкви. Просвещая и научая народ вере Христовой, подобно апостолам, в богословских трудах святители утвердили многие догматы Церкви, составили чины Божественной литургии, которые на протяжении шестнадцати веков совершаются во всех православных храмах.

Дорогие братья и сестры, взирая на труды и подвиги великих угодников Божиих, будем молить и славить дивного во святых Бога. Желая спасения Своему Творению, Господь во все времена посылает нам великих пастырей и наставников, чтобы мы внимали их голосу, потому что они призывают нас не к себе, а ко Христу, ко спасению, направляя нас на путь, ведущий к тихой пристани Царства Небесного. Святители Христовы, Василие Великий, Григорие Богослове и Иоанне Златоусте, молите милостивого Бога, дабы и мы были наследниками вечного спасения!»

В завершение богослужения перед иконой праздника духовенство и миряне исполнили тропарь, кондак и величание святителям.

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