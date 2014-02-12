1 апреля со Львова до Почаева отправится крестный ход, который пройдет 140 км
По благословению епископа Львовского и Галицкого Филарета 1-5 апреля проводится традиционный Крестный ход из Львова в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, посвященый Благовещению Пресвятой Богородицы.
Расстояние, которое придется преодолеть верующим от Свято-Георгиевского храма города Львова к Свято-Успенской Почаевской Лавре, составляет 140 км.
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В связи с погодно-полевыми условиями хода каждый участник должен иметь:
- палатка;
- теплый спальник;
- туристический коврик;
- дождевик;
- налобный фонарик;
- личные лекарства;
- теплые вещи и сменную обувь;
- термос и предметы личного обихода.
Каждый участник хода обязан знать тропари Благовещению и Почаевской иконе Божьей Матери, придерживаться общей дисциплины и послушания.
Общая протяженность хода 140 км; в день преодолевается по 30 км; средняя скорость движения по ровной местности 5 км/ч.
Выход 1 апреля в 7:00 от Свято-Георгиевского храма Львова (ул.Короленко, 3).
По вопросам участия в ходе обращаться по тел.: 097 14 678 45 - Александр
Львовская епархия УПЦ