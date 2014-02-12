Как создать крепкую семью?: опытом поделятся создатели детского журнала «Капельки»

В среду, 12 февраля, в 19.00 приглашаем вас на духовно-просветительскую беседу «Как создать крепкую семью?»

На этот раз опытом поделится семья священника Сергия и матушки Наталии Беляновых, которые уже 20 лет вместе.

Иерей Сергий Белянов – клирик Усекновенского храма в г. Харькове, главный редактор журнала«Капельки» – познавательного издания для детей и не только. Журнал «Капельки – их общее семейное дело.

Отец Сергий и матушка Наталия – организаторы многих духовно-просветительских и культурных проектов, современные миссионеры. В прошлом оба занимались туризмом и альпинизмом, за плечами которых горы Крыма, категорийные перевалы, горные реки Сибири и Карелии.

Встреча состоится в галерее «Соборная» (ул. Железнодорожное шоссе, 3).