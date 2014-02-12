После осложнений от прививки девочка три года борется за жизнь

Рыжак Анна, 11 лет из Хмельницка страдает от неизвестной иммунной болезни.

С просьбой о помощи в редакцию обратилась мама девочки.

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Помогите моей доченьке излечиться от страшных последствий перенесенных болезней. Три года мучений. Вопрос стоял о жизни и смерти, но Бог дал шанс на жизнь. В данное время необходимое собрать на лечение и реабилитацию еще 24 674 грн.

Девочке лазером удалили кисту в области головного мозга. Речь и функции ребёнка не нарушены. В данное время необходимое лечение и реабилитация. От этого зависит нормальная жизнь Ани. Стоимость 34 тысячи гривен. На сегодня нам не хватает 24 674 грн. Я одна воспитываю ребенка. Для оплаты предыдущего лечения мы продали уже все имущество и дом. Сейчас я живу с дочкой в доме стареньких родителей.

Мы с Анечкой являемся жительницами г. Хмельницкого. Это жизнелюбивая и жизнерадостная девочка, которая была рождена совершенно здоровым ребенком, училась на отлично и фактически никогда не болела… Болезнь явилась осложнением после прививки «корь-краснуха-паротит» когда доченьке было 9 лет.

До ноября 2011 года Аня лечилась в Киеве. Перенесла несколько операций по удалению кист из головного мозга, процедуры по очищению крови. В ноябре 2011 года мы с Аней поехали в Израиль, где ей сделали операцию на челюсти, что также явилось осложнением после болезни. Близкие родственники, друзья, знакомые и церковь оказали материальную помощь в организации первой нашей поездки для лечения в Израиле. Потребовалась вторая поездка в клинику Израиля. Церковь, родственники и откликнувшиеся на беду незнакомые люди помогли и второй раз. В данное время материальные возможности близких родственников исчерпаны. Анечка борется за свою детскую жизнь и очень верит в выздоровление!

Помогите моей доченьке излечиться от страшных последствий перенесенных болезней. С Божьей помощью мы смогли перебороть болезнь. Три года мучений. Вопрос стоял о жизни и смерти, но Бог дал шанс на жизнь. Я никогда не теряла веру, что Анечка будет жить. Помогите нам собрать необходимую сумму!

Пускай Вас хранит Господь!!!

С Уважением и Благодарностью,

мама Анечки - Валентина.

т. 097 586 09 83

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Рыжак Валентина Владимировна