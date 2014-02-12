В Южно-Сахалинске на отпевание человека, который спас жизнь прихожан, пришли его друзья-бомжи

Сегодня, 12 февраля, при значительном стечении прихожан в Воскресенском Кафедральном Соборе состоялось торжественное богослужение посвященное празднованию Собора вселенских учителей и святителей. Далее состоялось торжественное отпевание невинно убиенных и последнее прощание с ними. По прибытии на кладбище на месте захоронения была отслужена заупокойная лития.

По завершении церемонии похорон в трапезной Духовно-просветительского центра Южно-Сахалинской и Курильской епархии состоялась поминальная трапеза. Проститься с Владимиром Запорожцем, бездомным, геройски спасшим от смерти четырех прихожан в соборе, пришли и его друзья по несчастью — обитатели паперти и завсегдатаи улиц.

«Сегодня его друзья-бездомные ехали вместе со всеми в автобусе на кладбище, а потом обедали в Духовно-просветительском центра за общим столом. В любом другом случае им могли бы сказать: «вы кто такие?», и выгнать. А в этот раз именно они были друзьями главного героя«, рассказал изданию Правмир глава миссионерского отдела епархии протоиерей Виктор Горбач.

По словам протоиерея Виктора, около 10 человек бездомных с синяками и одутловатыми лицами пришли проводить в последний путь своего друга.

«Было интересно наблюдать, как кто-то на кладбище пыталась одернуть бездомную женщину с одутловатым лицом и синяком под глазом. А она ответила: «Мы с Володей приехали прощаться, он наш друг. Они приехали проститься со своим другом. И вот это ощущение причастности к чему-то высокому, изменило даже их походку«, поделился отец Виктор.

Пришли проститься с сыном и его родители. Владимир Запорожец был не простым человеком, отсидел в свое время в тюрьме. С семьей не жил — им было очень трудно с ним ужиться.

Правмир