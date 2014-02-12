В сирийском монастыре произошло чудо

Международная православная служба христианских новостей Агентство OCP News Service сообщает о чуде Девы Марии в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Саидная. Этот город является одним из самых известных христианских паломнических центров Сирии, который страдает от гражданской войны.

Чудо произошло в прошлом месяце, в воскресенье, когда в монастырь пришло много паломников. Террористы выпустили ракету по монастырю. Монахини монастыря услышали громкий взрыв разорвавшейся ракеты. Они были уверены, что ракета убьет их и разрушит монастырь. Но к счастью этого не произошло.

"Мы услышали взрыв и почувствовали сильное землетрясение, поэтому сразу пошли посмотреть, что случилось. Из одного окна мы увидели много пыли и дыма", - рассказала настоятельница монастыря мать Верона.

Через несколько дней монастырь посетил один генерал сирийской армии, чтобы поздравить насельниц с Рождеством Христовым и Новым годом. В ходе беседы он спросил, не случилось ли чего необычного в монастыре в последнее время. Монахини рассказали о ракете, запущенное боевиками, и о том, что никакого вреда она не натворила. Офицер признался, что сам видел ракету, выпущенную по монастырю, но был поражен очень странным и непривычным зрелищем, о чем и рассказал.

"Когда ракета вот-вот должна была поразить монастырь, вдруг на небе появилась женщина, одетая в голубую блестящую одежду. Женщина схватила рукой ракету и отбросила ее далеко", - сказал генерал.

Это было большое чудо для них всех. На вопрос, кто была эта женщина, генерал понял, что это была Дева Мария, Мать Христа Бога Нашего.

**** Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы основан в 547 году. Это главный православный женский монастырь Антиохийской Православной Церкви. Расположен в 35 километрах от Дамаска.

При монастыре действует школа для детей-сирот, которая финансируется за счет частных пожертвований.

Монастырь является крупным центром христианского паломничества и находится неподалеку от села Маалюля, где люди до сих пор говорят на арамейском языке, языке Господа Иисуса Христа.

Церква.info по материалам БПЦ