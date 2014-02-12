Представители УПЦ обсудили в Москве план мероприятий по празднованию 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира

11 февраля 2014 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялось первое заседание Организационного комитета Русской православной церкви по празднованию 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.

В числе участников заседания − управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона, секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Оргкомитет был создан Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 20 января нынешнего года с целью подготовки на общецерковном уровне юбилейных торжеств по случаю 1000-летия преставления Крестителя Руси, которое будет отмечаться в 2015 году.

Во вступительном слове митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул: «Почитание святого князя Владимира, родоначальника Святой Руси, имеет чрезвычайно важное значение для народов России, Украины и Белоруссии в плане сохранения нашей национальной идентичности, основанной на ценностях православной христианской традиции. Оно важно и для укрепления единства нашей восточнославянской цивилизации, сохранения целостности духовного и культурного пространства, сложившегося за 1025 лет, прошедших после Крещения Руси».

Владыка обратил внимание участников заседания на то, что разработка общей церковной программы празднований требует согласованной работы различных церковных учреждений, а также тесного взаимодействия с Украинской православной церковью и Белорусским Экзархатом.

Затем состоялось обсуждение конкретных вопросов, касающихся подготовки торжеств в честь 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.

Служба коммуникации ОВЦС