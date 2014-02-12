Каждое воскресенье дети молятся о мире в Украине
12:23, 12 февраля 2014Православие
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В храме Бердянских новомучеников и исповедников после Божественной литургии каждое воскресение совершаются детские молебны о мире в Украине, сообщает Православие в Украине.
Воспитанники детской воскресной школы с большой ответственностью подошли к молебну, рано утром спешили в храм, многие из них причащались и просили Бога, чтобы Господь даровал нашей стране мир, благополучие и любовь людей к Богу и друг к другу.
На праздник Сретения – в день православной молодёжи – по инициативе студентов после Божественной литургии будет совершена студенческая молитва за мир и любовь между людьми.
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