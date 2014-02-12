В Антарктиду отправилась экспедиция для освящения храма

Великое освящение самого южного на планете православного храма состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба РГО.

Экспедиция Русского географического общества в Антарктиду отправилась из Москвы после напутственного молебна епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова.

Церкви Святой Троицы в феврале исполняется 10 лет: ее построили в Антарктиде в 2004 году. В храм приезжают сотрудники станций — граждане разных стран. Здесь постоянно поминают российских полярников, погибших в ходе изучения Антарктиды.

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