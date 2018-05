О преследованиях христиан в мире в наши дни

В последние годы на повестку дня все чаще выходит проблема преследований и дискриминации христиан в тех регионах, где они составляют меньшинство: Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия. В ряде стран этих регионов христиан убивают, насилуют, грабят, выселяют из собственных домов, разрушаются церкви, уничтожаются древнейшие христианские реликвии.

Нападение на христиан в Пакистане в Лахоре

Общие тенденции таковы, что преследования христиан только усиливаются. По данным американского исследовательского центра PEW Research Center, процент стран, где религиозные меньшинства подвергаются притеснениям, вырос с 24 в 2007 году до 47 к концу 2012 года[1]. Христиане являются при этом самым преследуемым религиозным сообществом в мире. Следует заметить крайне скудное внимание к сложившейся ситуации в СМИ, в политической и даже, в ряде случаев, в религиозной среде. Подобное отношение к столь серьезной проблеме мирового значения явно не способствует позитивным изменениям. Митрополит Волоколамский Иларион в своем выступлении в 2012 году в МДАиС охарактеризовал плачевное положение христиан как «эпоху нового мученичества»[2].

Известно, что христиане подвергаются преследованиям с первых лет существования христианства. Будучи наиболее мирной религией, оно всегда было, есть и будет весьма уязвимо к проявлениям нетерпимости и дискриминации. Однако, по выражению Тертуллиана: «Кровь мучеников – семя Церкви». В данной статье мы попытаемся проанализировать с учетом имеющихся источников положение христианских меньшинств в мире в последние годы.

***

Последние несколько лет эпицентром гонений на христиан стал регион Ближнего Востока и Северной Африки – библейские земли, колыбель христианства. В первую очередь следует рассмотреть ситуацию в тех странах, где христиане составляют наиболее ощутимую часть населения, – это Сирия и Египет.

Сирия. В 2012–2013 годах внимание мирового сообщества было приковано к продолжающемуся уже почти три года вооруженному конфликту в Сирии. В общих чертах конфликт представляет собой борьбу между законным правительством этой страны и группировками радикально настроенных исламских террористов, спонсируемых рядом стран Запада и Ближнего Востока.

В Сирии доля христиан составляла до начала войны около 10% населения – это 2 миллиона человек. К ним относятся православные (самая крупная конфессиональная группа – более 500 тыс. человек), которые находятся в юрисдикции Антиохийского Патриархата, греко-католики (мелькиты), марониты, армяне (вторая по численности христианская община), сиро-яковиты, ассирийцы (несториане). На протяжении веков в Сирии поддерживались добрососедские отношения между христианами и мусульманским большинством населения. Однако вместе с вторжением иностранных наемников в стране начали предприниматься попытки разжечь конфликт и на религиозной почве. Несмотря на то, что от агрессии боевиков страдают многие мусульмане, христиане стали объектом особенно жестоких преследований[3]. Наиболее агрессивными исламистскими группировками являются «Джебхат Ан-Нусра» («Фронт поддержки») и «ДААШ» (она же ISIL, ISIS – «Исламское государство Ирака и Леванта»). Следует отметить, что в Сирии сражаются исламисты из более чем 80 стран мира, в том числе из России и Европы».

Патриарх Мелькитской католической церкви Григорий III приводит официальную статистику (по состоянию на конец 2013 года): около 1200 христиан погибли, разрушено более 60 церквей, 450 тыс. христиан различных деноминаций покинули Сирию[4]. Реальные числа могут быть еще больше. Организация «Помощь Церкви в беде» сообщает, что, по состоянию на начало 2014 года, 600 тыс. христиан лишились крова, став либо беженцами, либо внутренне перемещенными лицами. Миграция христиан продолжает увеличиваться. В лагерях беженцев христиане зачастую сталкиваются с дискриминацией. Перемещенные внутри страны люди, как правило, концентрируются в относительно безопасных районах (контролируемые курдами северо-восточные районы Сирии, «Долина христиан» недалеко от Хомса), где братья по вере стараются оказывать им разностороннюю помощь. В Долине христиан, например, функционируют пункты оказания медицинской помощи, пекарня, швейный цех и т.п. для помощи пострадавшим от военных.

Христиане покидают страну, так как чувствуют свою уязвимость: боевики целенаправленно сеют террор, дабы полностью очистить регион от «кафиров» (неверных). Например, буквально 8 января 2014 года исламисты остановили недалеко от Хомса машину, в которой ехали двое христиан. Увидев на шее одного из них крест, радикалы отрезали ему голову и вонзили крест в грудь[5]. Это далеко не единственный пример подобного рода: недавно в Алеппо за отказ принять ислам были обезглавлены несколько армянских христиан. Подобные действия носят отчетливый ритуальный характер – боевики верят, что таким образом они приносят жертву Богу. Осенью 2013 года в христианском городе Садад после его освобождения от боевиков были найдены массовые захоронения с телами 45 обезглавленных христиан. Сиро-яковитский епископ мар Силуан Бутрос Ан-Немех назвал случившееся «самой массовой резней христиан в Сирии»[6]. Сирийская монахиня Хатун Доган приводит факты о том, что кровь убитых христиан продается в Саудовскую Аравию для ритуального омовения рук – исламисты верят, что таким образом они приносят «неверных» в жертву Аллаху[7].

Широкую практику приобрели похищения христиан. Одним из вопиющих фактов стало похищение 22 апреля 2013 года двух митрополитов – православного Павла (Язиджи) и сиро-яковитского маар Григория Иоанна (Ибрагима). Несмотря на предпринимаемые усилия Антиохийской и Русской Православных Церквей, международных организаций и спецслужб нескольких государств, 30 января 2014 года в СМИ появилась информация о том, что была предпринята неудачная операция по освобождению архиереев. В результате нее выяснилось, что один из иерархов похищен другой группировкой боевиков у первоначальных похитителей[8]. В декабре 2013 года в Маалюле было похищено 12 монахинь и 4 послушницы православного монастыря святой Феклы в Маалюле во главе с игуменьей Пелагией. По некоторым данным, боевики планируют использовать монахинь в качестве живых щитов[9]. В январе 2014 года в Маалюле был похищен епископ Мелькитской церкви Абдо Ариш. Неизвестной остается судьба еще нескольких похищенных священников Мелькитской и Армянской церквей.

Еще одним направлением антихристианского террора в Сирии стало уничтожение христианских святынь. Разграблены и разрушены десятки монастырей и храмов. Знаменитый древний христианский поселок Маалюля теперь пребывает в запустении: боевики сняли с храмов колокола и кресты, украли бронзовую статую Христа, взорвали статую Богородицы, устроили поджоги, причинили множество разрушений. Представляющие ценность христианские реликвии радикалы продают или обменивают.

Таким образом, будущее христиан Сирии видится очень скорбным: уже сейчас там начинает осуществляться иракский сценарий, при котором 90% христиан покинули страну.

Как и Сирия, Египет с 2011 года не выходит из поля зрения международного сообщества. Переворот в стране открыл представителям радикальных исламских партий («Партия свободы и справедливости», партия «Нур» и др.) дорогу к практически легитимным преследованиям христиан, которые составляют в Египте до 10% населения (8–10 млн. человек). В течение 2012–2013 годов в СМИ регулярно поступала информация об убийствах, пытках, похищениях коптских христиан, о погромах коптских церквей и кварталов. Новым руководством Египта предпринимались попытки принять дискриминационную по отношению к христианам Конституцию.

Летом 2013 года, когда в Египте состоялся очередной переворот и Мухаммад Мурси был свергнут, по всей стране прокатилась волна агрессии против христиан. Сторонниками Мурси было разрушено или повреждено около 40 храмов, 207 повреждены, совершались убийства и похищения христиан. На Северном Синае салафитские группировки совершили ряд убийств коптов. Следует констатировать, что копты не боятся открыто заявлять о своей приверженности христианству – это провоцирует радикалов на противоправные действия. Умело используя накопившееся недовольство людей, а также распуская фальшивые провокационные сведения о христианах, салафитские активисты успешно манипулируют большими массами мусульман. Их цель – изгнать христиан из страны или поставить их в положение людей второго сорта.

Ближе к концу 2013 – началу 2014 года ситуация стала нормализовываться. 5 января 2014 года коптскому патриарху нанес официальный визит ВРИО Президента Египта Адли Мансур (подобных случаев не бывало с 1970 года). На Рождество Христово христианские храмы по всей стране охранялись военными с приказом в случае опасности стрелять на поражение; благодаря этому удалось избежать терактов и нападений в этот день, которые были регулярными для крупных христианских праздников. Патриарх Феодор II так прокомментировал сложившуюся обстановку в своей рождественской проповеди: «Мы благодарим Господа за то, что этот день объединил всех нас; государство решило сделать этот день официальным выходным для всех египтян. В этом году Рождество открывает новую страницу истории нашей любимой страны». Христианские лидеры Египта были приглашены на состоявшийся 14–15 января 2014 года референдум по проекту новой Конституции. Несмотря на провокации со стороны исламистов, в том числе по отношению к христианам, проект поправок поддержали 98% голосовавших. Референдум был поддержан христианскими и исламскими лидерами Египта[10].

24 декабря 2013 года на Рождество в Багдаде был совершен двойной теракт, унесший жизни как минимум 37 христиан.

В Ираке до американской интервенции 2003 года проживало порядка 1,5 млн. христиан. Большинство из них – представители Ассирийской и Халдейской Церквей. 140 000 христиан находилось в юрисдикцииАнтиохийской Церкви, 45 000 – Сирийской ортодоксальной церкви, 20 000 – Армянской апостольской церкви. В стране насчитывалось порядка 300 храмов. С 2003 по 2010 год Ирак захлестнула волна антихристианского террора. Было убито, по разным данным, от 700 до 2000 христиан (из них 17 священников), множество христиан похищено, атакам подвергся 71 храм в Багдаде и Мосуле. Самый страшный теракт произошел в октябре 2010 года, когда несколько смертников взорвали себя в сиро-католической церкви Богородицы в Багдаде, при этом погибло 58 и было ранено 100 человек (в настоящий момент храм восстановлен, в нем совершаются богослужения). Уже упоминавшаяся группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» совершает акты террора против христиан в Ираке. К 2006 году страну покинула половина христианского населения. В 2006–2010 годах 17 иракских католических священников и 2 епископа были похищены, подвергались насилию и пыткам. Из них 1 епископ, 4 священника и 3 иподиакона были убиты. Сотни христианских семей бежали в северные курдские области Ирака или в соседние страны. В настоящее время число христиан в Ираке приближается к 150 тысячам, против них продолжают совершаться теракты. Сообщения о взрывах храмов и убийствах христиан приходят из Ирака с пугающей регулярностью. 24 декабря 2013 года на Рождество в Багдаде был совершен двойной теракт, унесший жизни как минимум 37 христиан.

Нынешнее руководство Ирака принимает меры к сохранению христианского присутствия в стране. Так, Рождество было недавно объявлено государственным выходным, христианам выделено три места в Парламенте. Однако разгул радикального терроризма продолжается. Исход христиан из Ирака составляет десятки человек ежедневно[11].

Именно из Саудовской Аравии звучат фетвы спризывами уничтожить все церкви на Аравийском полуострове или насиловать немусульманских женщин

Саудовская Аравия занимает 6-е место в списке наиболее опасных для христиан стран по версии организации Open Doors. Эта арабская монархия известна в первую очередь тем, что финансирует упомянутые ранее радикальные исламские группировки в Сирии[12]. Именно из Саудовской Аравии часто звучат фетвы с призывами уничтожить все церкви на Аравийском полуострове или насиловать немусульманских женщин[13]. Христиане в Саудовской Аравии являются в основном иностранцами, приехавшими на заработки. В феврале 2013 года в г. Даммам было арестовано 53 эфиопских христианина. В мае 2013 года ливанец и саудовец были приговорены к тюремным срокам и побиению кнутом за помощь обращенной из ислама христианке. В ноябре 2013 года из страны было выдворено около 100 тыс. эфиопских работников, многие из которых являются христианами.

Опасной для христиан страной является Йемен, где, несмотря на официальную свободу вероисповедания, христиане подвергаются преследованиям со стороны радикальных элементов и вынуждены тайно исповедовать свою веру.

Пакистан входит в десятку наиболее опасных для христиан стран. Христиане составляют 1,5–2% населения Пакистана. Среди них около 1,3 млн. католиков и 700 тыс. протестантов, существует немногочисленная православная община, в Исламабаде находится приход Московского Патриархата в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В Пакистане с 1986 года действует государственный закон «О богохульстве», предусматривающий наказание за оскорбление Корана, ислама или «пророка» Мухаммада. Этим законом часто злоупотребляют как на государственном, так и на бытовом уровне. Так как для обвинения достаточно устного свидетельства мусульманина, то можно представить, как это развязывает руки радикалам. Показательным стал случай Римши Масих – умственно отсталой пакистанской девочки-христианки, которую местный имам обвинил в сожжении страниц Корана в 2012 году. В ходе длительного судебного процесса под давлением мировой общественности девочка была оправдана, а имам был уличен в том, что он сам подкинул Римше обожженные страницы. Однако впоследствии был оправдан и он.

Нападения на христиан и погромы совершаются в Пакистане регулярно. В 2013 году крупные нападения на христианские кварталы в разных городах страны совершались в марте, апреле, мае, сентябре и ноябре. Имущество уничтожалось, христиан жестоко избивали. Широкую практику приобрело похищение христианских девушек с целью их насильственного обращения в ислам и выдачи замуж за мусульманина.

22 сентября 2013 года у протестантского храма Всех Святых в г. Пешавар произошел чудовищный теракт. В конце воскресного богослужения подорвались два смертника. Взрыв унес жизни 81 человека, 145 получили ранения[14]. Спустя день в г. Карачи толпа радикалов разгромила христианский квартал в ответ на организованные христианами демонстрации против насилия.

В Афганистане христиане составляют очень малую долю населения (8–10 тыс. человек), среди них много иностранных граждан. Христианство находится вне закона, последняя церковь прекратила функционировать в 2010 году. Однако в последнее время в Афганистане наблюдается рост числа прибывающих из Индии подпольных христиан из числа обращенных, в связи с чем проявляют беспокойство мусульманские улемы[15]. В результате ряд видных афганских парламентариев предложили официально узаконить смертную казнь для обращенных из ислама[16].

Печальная картина сложилась в Ливии. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году страна погрузилась в хаос и стала ареной противостояния различных группировок и племен. В стране до 2011 года проживало, по данным правозащитной организации International Christian Concern, порядка 100 000 христиан, многие из них были иностранными работниками-коптами, сейчас христиан осталось всего несколько тысяч человек. За 2012–2013 годы наблюдается резкий всплеск случаев дискриминации по отношению к христианам. Новые власти практически напрямую заявляют, что христианам в стране не место, прозелитизм строжайше запрещен[17]. За это время был совершен ряд нападений на церкви. Представители благотворительных католических орденов были вынуждены покинуть страну из-за угроз исламистов. В феврале-марте 2013 года по подозрению в прозелитизме было арестовано в общей сложности около 50 коптов. Задержанных подвергали жестоким пыткам, один из них в результате скончался. 13 марта 2013 года Представительство Евросоюза в Ливии, в качестве реакции на арест и пытки коптов, сделало официальное заявление, в котором выразило серьезную обеспокоенность ситуацией с религиозной свободой в Ливии, призвав руководство страны к соблюдению прав заключенных. На следующий день, 14 марта, в Бенгази была подожжена коптская церковь; 15 марта 4 египетских христианина были без объяснения причин задержаны силовиками в Мисрате.

В Алжире, по официальным данным, проживает порядка 11 тыс. христиан. Фактически это число может доходить до 50 тыс. человек, так как многие исповедуют христианство тайно. С 2006 года власти страны сильно ужесточили пункты законодательства, регулирующие деятельность религиозных организаций. Как и в Ливии, строго запрещен прозелитизм. В Алжире периодически совершаются нападения на христианские церкви. Так, в ноябре 2013 года протестантская церковь на юге страны была атакована уже в третий раз. В феврале 2013 года христианин был обвинен в прозелитизме и приговорен к 1 году тюремного заключения и к денежному штрафу.

Жестко ограничена деятельность немногочисленной христианской общины в Тунисе. Многие христиане являются обращенными из ислама, поэтому вынуждены скрывать свою религиозную принадлежность. После революции 2010–2011 годов в стране активизировались салафитские ячейки, настроенные против христиан. К примеру, в 2011–2012 годах русский православный храмВоскресения Христова в столице Туниса неоднократно подвергался нападениям экстремистов, священник и его семья получали угрозы.

Таким образом, мы можем констатировать, что так называемая «Арабская весна» дала мощный импульс для усиления гонений христиан даже в тех странах арабского мира, где они прежде могли спокойно существовать в мире с мусульманским большинством. Ближний Восток – эта та территория, на которой христиане живут без малого 2000 лет, они являются коренным населением региона. Вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику ряда ближневосточных стран развязало руки террористическим исламским группировкам, которые ставят своей целью любыми методами обеспечить отсутствие христиан на подконтрольных территориях. В качестве примера можно привести массовый исход коптов из Египта в 2012–2013 годах, некоторые из них приехали даже в Россию.

Геноцид христиан в Сирии и вообще в арабском мире стал предметом особого внимания Русской Православной Церкви. Этот вопрос регулярно поднимается на различных уровнях: на международных площадках, в ходе встреч с религиозными лидерами и политиками, в средствах массовой информации. Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов) находился 18–21 января 2014 года в составе российской делегации парламентариев в Сирии и Ливане. Делегация сопровождала груз гуманитарной помощи для сирийского народа. В ходе этого визита состоялись встречи с политическими и религиозными лидерами христиан и мусульман в Сирии. В ходе начавшегося 25 января 2014 года визита Блаженнейшего Патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна X проблема тяжелого положения христиан на Ближнем Востоке стала центральной темой многих встреч и выступлений Его Блаженства. Этот вопрос обсуждался в ходе встреч Антиохийского Патриарха с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с министром иностранных дел России С.В. Лавровым, с председателем Совета Федерации России В.И. Матвиенко, на открытии 27 января 2014 года XXII Международных Рождественских образовательных чтений. По итогам визита Его Блаженства было принято совместное заявление предстоятелей Русской и Антиохийской Православных Церквей, в котором они выразили скорбь о событиях в Сирии и на Ближнем Востоке, отметив, что «только путем открытого и честного диалога можно гарантировать реальный мир в Сирии, ее независимость и территориальную целостность и обеспечить равные права и возможности ее гражданам»[18]. Предстоятели констатировали, что православные христиане являются коренным населением Ближнего Востока и составляют неотъемлемую часть общества. Прозвучал призыв необходимости эффективных действий для освобождения всех похищенных в Сирии, и в частности митрополита Павла Алеппского и Иоанна, священников, монахинь и сирот из монастыря в Маалюле. Кроме того, создана специальная комиссия по развитию взаимодействия между двумя Церквами.

Что касается других стран Африки, то наиболее сильные гонения на христиан наблюдаются в Нигерии. Южные районы страны населены в основном христианами. В северных провинциях с 2000 года действуют законы шариата, а мусульмане составляют большую часть населения, поэтому христиане подвергаются там обширным преследованиям – от бытовой дискриминации до физических расправ. Кроме того, христиане страдают от действий радикальной исламской группировки «Боко Харам» (переводится как «Знания с Запада – под запретом») и кочевых мусульман племени фулани и фульбе. Исламисты совершают безжалостные массовые убийства христиан, устраивают террористические акты. Только по официальной статистике, за 2013 год в Нигерии было убито 1200 христиан[19], реальные цифры могут быть гораздо больше. Новости об убийствах десятков нигерийских христиан приходят каждую неделю. 20 января 2014 года стало известно, что в штате Плато кочевники фульбе убили 33 человека из числа христиан, включая женщин и детей. Двумя неделями ранее в центральной Нигерии была сожжена целая христианская деревня. Исламисты ставят своей целью полное искоренение христиан. При этом отчетливо наблюдается неспособность действующих властей оказать христианам защиту.

Судан в 2011 году разделился на исламский Северный и христианский Южный. Власти Северного Судана проводят активную антихристианскую политику, принуждая христиан покинуть страну. Христиан арестовывают, уничтожают или конфискуют их имущество, некоторые места проживания христиан подвергались даже атакам с воздуха.

В Сомали с 1991 года царит беспредел, в стране идет борьба между лидерами местных группировок. Христиане составляют около 1% населения (5 тыс. человек). В основном это обращенные из ислама прозелиты, вынужденные скрывать свою веру, так как в стране действуют законы шариата, предписывающие смертную казнь за отказ от ислама. В Сомали также действует один приход Католической церкви, в котором совершают служение три священника и четыре монахини. Приход объединяет около 100 католиков. На территории Сомали действует связанная с Аль-Каидой исламская группировка «Аш-Шабааб». Ее боевики убивают христиан, совершают нападения на христианские церкви даже за пределами страны. В конце 2013 года стало известно, что власти Сомали запретили любые формы празднования Рождества Христова.

В Центральноафриканской Республике противостояние между исламистами группировки «Селека» и государственной властью в 2012–2014 годах вылилось фактически в противостояние между христианами и мусульманами. В стране воцарилась обстановка беззакония, исламисты «Селеки» грабили христианские поселения, убивали, похищали и насиловали их жителей; христиане совершали ответные действия против мусульман. ООН заявила об опасности геноцида по религиозному признаку[20].

В Танзании на полуавтономном острове Занзибар действуют связанные с сомалийской «Аш-Шабааб» группировки, преследующие христиан. В 2013 году там наблюдался рост антихристианской активности: был совершен ряд нападений на христианских священнослужителей, некоторые с летальным исходом, исламисты нападали на мирян, на церкви, насиловали христианских женщин.

Африканские страны с их низким уровнем жизни, низким образовательным цензом стали для радикальных исламистов обширным полем деятельности. В условиях голода и нищеты перспектива взять в руки оружие и заниматься грабежом и убийствами, оправданными якобы высокой духовной целью, выглядит весьма заманчивой. Недееспособность правительства ряда африканских стран создает еще больше предпосылок к развитию радикальных движений. Если экспорт этого учения продолжится и перейдет на другие страны Африки, то через некоторое время весь континент станет рассадником мусульманского радикализма.

В непростых условиях живут христиане в Юго-Восточной Азии.

В Индии регулярно совершаются погромы христианских кварталов, нападения на церкви, побои и убийства христиан

В Индии довольно многочисленная христианская община сталкивается с насилием со стороны радикально настроенных индуистов. Из 25 миллионов[21] (по данным Open Doors, фактически христиан насчитывается около 70 млн. человек) индийских христиан многие принадлежат к католической и различным протестантским церквям. Несмотря на долгую историю христианства в Индии, в последние десятилетия в стране набрали силу радикальные партии индуистов. Основная – Оппозиционная индуистская националистическая партия «The Bharatiya Janata Party» (BJP), которая фактически руководит несколькими штатами, – активно борется с христианством. Силами ее приверженцев в разных провинциях Индии регулярно совершаются погромы христианских кварталов, нападения на церкви, побои и убийства христиан. Местная власть, как правило, пассивно относится к подобным правонарушениям, а в ряде случаев даже занимает сторону экстремистов. Нередко жертвами индуистов становятся и мусульмане. Наиболее часто мотивом нападения называется якобы имевший место прозелитизм среди индуистов. По данным организации Catholic Secular Forum (CSF), насилие против христиан в Индии усилилось в 2013 году. По меньшей мере 7 христиан были убиты по причине ненависти к их религии, около 4 тыс. подверглись преследованиям. В 2014 году уже зафиксировано несколько преступлений против христиан. Например, в январе был жестоко убит протестантский пастор в индийском штате Андхра-Прадеш. В течение всего 2013 года в СМИ регулярно поступала информация о нападениях на христиан и погромах.

Преследованиям со стороны радикалов-буддистов подвергается христианское население Шри-Ланки.Буддизм исповедует 75% населения острова. Христиане составляют 6% населения, мусульмане – 8,5%, индуисты – 8%. Христианство в Шри-Ланке представлено в основном католиками и протестантами. В руках буддистов сосредоточено очень много влияния. Не желая делить его с иноверцами, радикалы из числа буддийских монахов, подстрекая толпы рядовых буддистов, совершают погромы христианских и мусульманских культовых сооружений, стремясь вытеснить религиозные меньшинства на окраины острова. В 2012–2013 годах было совершено порядка 100 нападений на христианские храмы.

Индонезия. Ситуация в Индонезии характеризуется в последние годы отчетливой тенденцией к исламизации общества. Христиане составляют около 9% населения этой страны и представлены в основном протестантскими и католическими общинами, существует небольшая православная община. Доминирующей религией является ислам суннитского толка. Правительство Индонезии ужесточает запреты и предписания, связанные с деятельностью немусульманских общин. Практически невозможно добиться разрешения на строительство христианской церкви, если же это удается, то активисты из числа исламских радикалов собирают агрессивно настроенные толпы мусульман и различными способами пытаются помешать строительству. При молчаливом попустительстве властей толпы исламистов чинят погромы и разрушения христианских храмов, нападения на христиан. В стране вводятся дискриминационные по отношению к немусульманам законы и предписания.

Христиане подвергаются дискриминации и преследованиям при попустительстве властей в таких азиатских странах с коммунистической формой правления, как Вьетнам и Лаос. От рук радикальных мусульман страдают христиане на Мальдивских и Филиппинских островах.

Регион Юго-Восточной Азии характеризуется многообразием религий и культур. Так как христиане составляют меньшинство практически во всех государствах, то они в первую очередь становятся уязвимыми от действий радикалов различных религиозных традиций. Обеспокоенность вызывает стремительный рост последователей ислама в ряде азиатских стран, так как эта религия экспортируется туда зачастую именно в радикальной форме.

При самоубийственной политике христиан радикалам не потребуется много усилий, чтобы в течение определенного времени установить законы шариата и в некогда христианских странах

Подводя итог, следует признать, что существует глобальная тенденция к усилению преследований христиан в тех странах, где они составляют меньшинство. Очевидно и то, что в мире быстрыми темпами распространяются радикальные формы религиозных идеологий, в первую очередь ислама. Это не значит, что ислам по определению является религией ненависти. Представители умеренного ислама всегда выступают против любых форм насилия. Однако универсальность исламского вероучения позволила заинтересованным в глобальной политике игрокам внедрить в него радикальную идеологию, легко распространяемую среди различных элементов общества. Радикальный фактор охватывает все большую часть общества, все больше территории. В результате в наши дни христиане под напором исламистов покидают свои родные места. При этом в западных странах христианство оказывается на окраине общественной жизни, среди европейцев рождаемость, в отличие от мусульман, падает, институт семьи и традиционных ценностей разрушается. При такой самоубийственной политике радикалам не потребуется много усилий, чтобы в течение определенного времени установить законы шариата не только там, где христиане составляют меньшинство, но и в некогда христианских странах.

Илья Кашицын, Православие ру.

11 февраля 2014 года

