У православных Чехии и Словакии новый митрополит

В Прешове (областной центр на востоке Словакии) прошли празднования, связанные со вступлением в должность (интронизацией) нового православного митрополита Чешских земель и Словакии. Им стал недавно избранный тридцатишестилетний архиепископ Прешовский Ростислав.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители Антиохийкого и Московского (митр. Илларион (Алфеев)) патриархатов, Польской и Американской Православных Церквей. В Прешове были представлены четыре из четырнадцати остальных поместных Церквей.

Предыдущий предстоятель этой небольшой Церкви, митрополит Христофор, оставил должность после скандала, связанного с его сексуальной жизнью.

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