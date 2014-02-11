У православных Чехии и Словакии новый митрополит
09:36, 11 февраля 2014Православие
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В Прешове (областной центр на востоке Словакии) прошли празднования, связанные со вступлением в должность (интронизацией) нового православного митрополита Чешских земель и Словакии. Им стал недавно избранный тридцатишестилетний архиепископ Прешовский Ростислав.
В торжественных мероприятиях приняли участие представители Антиохийкого и Московского (митр. Илларион (Алфеев)) патриархатов, Польской и Американской Православных Церквей. В Прешове были представлены четыре из четырнадцати остальных поместных Церквей.
Предыдущий предстоятель этой небольшой Церкви, митрополит Христофор, оставил должность после скандала, связанного с его сексуальной жизнью.
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