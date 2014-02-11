Дети Крыма помогут возродить храм Александра Невского в Симферополе
05:31, 11 февраля 2014Православие
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С февраля по апрель по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Крыму проходит благотворительная акция «Детский вклад в возрождение храма», сообщает официальный сайт епархии.
В рамках акции пройдут конкурсы творчества и благотворительная ярмарка изделий, созданных детьми и молодежью.
Акция посвящена восстановлению кафедрального собора Святого благоверного великого князя Александра Невского в Симферополе: средства от продажи поделок на ярмарке пойдут на закупку необходимых материалов и оплату работ по возрождению этого храма.
Попробовать свои силы в творческом труде во благо храма могут все желающие: дети, представители молодежных общественных объединений и организаций.
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