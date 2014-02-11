Дети Крыма помогут возродить храм Александра Невского в Симферополе

С февраля по апрель по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Крыму проходит благотворительная акция «Детский вклад в возрождение храма», сообщает официальный сайт епархии.

В рамках акции пройдут конкурсы творчества и благотворительная ярмарка изделий, созданных детьми и молодежью.

Акция посвящена восстановлению кафедрального собора Святого благоверного великого князя Александра Невского в Симферополе: средства от продажи поделок на ярмарке пойдут на закупку необходимых материалов и оплату работ по возрождению этого храма.

Попробовать свои силы в творческом труде во благо храма могут все желающие: дети, представители молодежных общественных объединений и организаций.

Рravmir.ru