Черногорское МВД продолжает давление на Сербскую православную церковь

Местное отделение МВД в общине Плевле на севере Черногории отказало шести священникам Сербской православной церкви в регистрации их так называемого «временного пребывания». Предлогом для отказа священнослужителям, несущим служение в этой общине, названо невыполнение требований для получения разрешения. Оказывается, священники не предоставили доказательство существования Сербской православной церкви в Черногории.

Представители МВД в Плевле уже неоднократно отказывали во временной регистрации священнослужителям СПЦ, а два года назад им угрожали депортацией. Однако тогда распоряжение МВД было отменено решением суда.

Защищающий интересы священников адвокат Иосиф Мичкович подал жалобу на последнее решение органов внутренних дел и указывает на целый ряд нарушений. По мнению Мичковича само требование предоставить доказательство регистрации СПЦ в Черногории имеет под собой политическую подоплеку.

В настоящее время Сербская православная церковь представлена в Черногории четырьмя епархиями. При этом большое число священнослужителей, особенно монашествующих, не являются уроженцами Черногории. Значительная часть из них начали свое служение еще до распада Югославии, а позднее единого государства Сербия и Черногория, и не являются гражданами этой республики. При этом все заявления о предоставлении временной регистрации и т.п., поданные законным путем, нередко годами остаются без ответа.

Сам вопрос регистрации и статуса временного пребывания на основании трудовой деятельности давно превратился в рычаг давления на духовенство СПЦ со стороны черногорских властей.

Рravoslavie.ru