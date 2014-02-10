Митрополит Владимир выразил соболезнования в связи с трагедией в Южно-Сахалинске

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения в Воскресенском кафедральном соборе г. Южно-Сахалинска.

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ТИХОНУ,

АРХИЕПИСКОПУ ЮЖНО-САХАЛИНСКОМУ И КУРИЛЬСКОМУ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка!

Глубокой скорбью отозвалась в наших сердцах весть о печальном происшествии, имевшем место в кафедральном соборе Южно-Сахалинской епархии, в результате которого были убиты и ранены невинные люди.

В этот тяжелый момент, от имени епископата, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви передаем наше искреннее сострадание родным и близким погибших. Молимся Милосердному Владыке Господу нашему Иисусу Христу об упокоении душ убиенных в Царствии Небесном и даровании скорейшего выздоровления пострадавшим.

С любовью во Христе

+ВЛАДИМИР,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Прес-служба Української Православної Церкви