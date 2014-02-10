Митрополит Владимир выразил соболезнования в связи с трагедией в Южно-Сахалинске
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Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения в Воскресенском кафедральном соборе г. Южно-Сахалинска.
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ТИХОНУ,
АРХИЕПИСКОПУ ЮЖНО-САХАЛИНСКОМУ И КУРИЛЬСКОМУ
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка!
Глубокой скорбью отозвалась в наших сердцах весть о печальном происшествии, имевшем место в кафедральном соборе Южно-Сахалинской епархии, в результате которого были убиты и ранены невинные люди.
В этот тяжелый момент, от имени епископата, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви передаем наше искреннее сострадание родным и близким погибших. Молимся Милосердному Владыке Господу нашему Иисусу Христу об упокоении душ убиенных в Царствии Небесном и даровании скорейшего выздоровления пострадавшим.
С любовью во Христе
+ВЛАДИМИР,
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Прес-служба Української Православної Церкви