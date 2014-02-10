Патриарх Кирилл вознес молитвы о упокоении погибших в Южно-Сахалинске

9 февраля 2014 года за Божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитвы о упокоении душ погибших и выздоровлении раненных в результате разбойного нападения в кафедральном соборе Южно-Сахалинска:

«о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих тяжко болящих, от разбойного нападения ныне в кафедральном храме Сахалина ураненных»;

«о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих, ныне в кафедральном храме Сахалина злодейски убиенных».

9 февраля около 14.00 по местному времени вооруженный мужчина открыл стрельбу в Воскресенском кафедральном соборе г. Южно-Сахалинска. В результате два человека были убиты — служащая храма монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора, шестеро ранены.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стрелявший задержан на месте преступления.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси