Реставрационные работы в Трапезном храме Киево-Печерской лавры близки к завершению

За последний год в ходе активных ремонтно-реставрационных работ в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) Киево-Печерской лавры было восстановлено внешнее убранство, отреставрирована кровля, обновлена покраска и каменные элементы отделки фасада здания.

В данный момент завершаются работы по восстановлению и сохранению внутренних росписей храма. Художниками-реставраторами выполнен основной объем по очищению и восстановлению живописи.

После Божественной литургии 9 февраля с ходом работ ознакомился наместник Лавры митрополит Павел.

Осмотрев Трапезный храм и пообщавшись со специалистами, Владыка-наместник заключил, что последний этап реставрации будет завершен до начала Великого поста.

Lavra.ua