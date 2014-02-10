В Афинах открылась выставка художественной фотографии «Киево-Печерская лавра – святыня Украины»

9 февраля в Культурном Центре Афинской Архиепископии «Руфь» состоялась церемония открытия выставки современной художественной фотографии «Киево-Печерская лавра – святыня Украины», сообщает Lavra.ua.

В экспозиции представлены изображения живописных видов Киево-Печерской лавры, экстерьеры, интерьеры памятников архитектуры и монастырских сооружений, возводившихся в продолжение девяти столетий.

По благословению Архиепископа Афин и всея Греции Иеронима II, торжественное мероприятие проходило при участии митрополита Глифады Павла. Посмотреть экспозицию прибыли члены Священного Синода Греческой православной церкви, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Греции Владимир Шкуров, представители дипломатического корпуса и греческой общественности.

Благословение Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира передал присутствующим руководитель информационного центра Киево-Печерской лавры иеромонах Иларион и зачитал приветственное обращение митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, в котором наместник выражает искреннюю веру и надежду, что через прикосновение к святыням Киево-Печерской лавры каждый посетитель выставки откроет для себя богатый и разносторонний мир Православия, и его сердце наполнит Божественная благодать.

Выставка в Афинах будет открыта до 16 февраля.