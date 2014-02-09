В Южно-Сахалинске в соборе во время службы застрелили двух человек

Во время службы в кафедральном соборе Воскресения Христова в Южно-Сахалинске один из присутствующих в храме открыл стрельбу по людям, два человека погибли, стрелявший задержан, сообщает ИТАР-ТАСС.

По версии следствия, 9 февраля около 14 часов по местному времени мужчина 1989 года рождения открыл стрельбу по прихожанам и служителям церкви, находящимся в Воскресенском кафедральном соборе города Южно-Сахалинска.

"В этот момент в храме находилось много людей, шла литургия”, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате стрельбы погибла монахиня и один из прихожан. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. По данным представителей следственного управления (СУ) СК по Сахалинской области, раненые находятся в городской больнице, их жизни вне опасности.

Преступник задержан. Им оказался охранник одного из охранных агентств. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).