На острове Валааме возводят часовню в честь блаженной Ксении Петербургской

На острове Валааме на одном из причалов Монастырской бухты центральной усадьбы возводят часовню в честь блаженной Ксении Петербургской.

При строительстве использовалось 17 видов отделочных камней, для фасадов, мозаичных полов, и колонн. Материалы были привезены из Италии, Испании, Китая и Индии.

Белый мрамор «Каррара» для фасада и колонн привезли в Россию огромным блоком, разрезать который мастерам пришлось на месте, сообщает официальный сайт Валаамского монастыря.

Поместный собор Русской Православной Церкви причислил блаженную Ксению Петербургскую к лику святых совсем недавно - в 1988 году, а сегодня только в России уже действует 50 храмов, церквей и приходов, два женских монастыря в честь блаженной. Есть также монастыри в Сербии и Белоруссии.

Рravoslavie.ru