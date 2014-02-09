Сегодня Русская православная церковь отмечает память пострадавших за веру Христову в ХХ в.

Сегодня Русская православная церковь отмечает память пострадавших за веру Христову в ХХ веке. Патриарх Кирилл совершит литургию в главном храме страны - Успенском соборе Московского Кремля, сообщает ИТАР-ТАСС.

Богослужения в честь новомучеников и исповедников российских пройдут во всех храмах Русской православной церкви в стране и за рубежом. Будут совершены они и на местах массовых расстрелов: в Москве - это Бутовский полигон и Коммунарка, в Санкт- Петербурге - Ржевский полигон и Левашовская пустошь. Пройдут богослужения и на Соловках, и еще на десятках мест расстрельных полигонов по всей России.

Среди пострадавших за веру в ХХ веке - патриарх Тихон (1925); святые Царственные страстотерпцы (1918); священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937);, преподобномученицы великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара (1918); и целый сонм святых явленных и неявленных.

В 2000 году Церковь прославила более тысячи наших современников в сонме новомучеников и исповедников российских. Работа в архивах продолжается, и сейчас в лике святых уже около 2 тысяч имен таких подвижников.