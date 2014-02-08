В Италии обнаружили древние строительные конструкции храма VII века до н. э.

В центре итальянской столицы обнаружены древние строительные конструкции, которые могли принадлежать храму, возможно, древнейшему из известных сегодня в Риме. Как передает National Public Radio, об этом рассказал один из руководителей раскопок, преподаватель Университета Мичигана Ник Терренато.

Исследования проводились у подножия Капитолийского холма, рядом с церковью святого Гомобона. Около VII века до нашей эры в районе раскопок находилась излучина Тибра. Она образовывала естественную гавань, которую использовали торговые корабли.

По мнению Терренато, рядом с рекой римляне решили построить храм. В то время Рим уже торговал с такими отдаленными регионами, как Кипр, Ливия и Египет. Храм, вероятно, был посвящен богине Фортуне. Археологи нашли здесь большее количество вотивных приношений, в частности, миниатюрные копии сосудов для питья. Они были посвящены богине не местными жителями, а иностранными торговцами, считает Терренато.

По его словам, в древности храмы, расположенные в гаванях, служили укреплению доверия между местными жителями и торговцами. «Это была своеобразная зона свободной торговли, и богиня, как предполагается, была гарантом честности торговли», - говорит археолог.

Sedmitza