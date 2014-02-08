Глава Синодального военного отдела УПЦ посетил в больнице правоохранителей, пострадавших во время столкновений на Грушевского

6 февраля, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, совершил Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия Победоносца при госпитале МВД в городе Киеве, настоятелем которого является протоиерей Михаил Павлушенко.

После Литургии владыка, с духовенством, посетил сотрудников Министерства внутренних дел и солдат Внутренних войск Украины, которые пострадали в результате столкновений на улице Грушевского и находятся на лечении в госпитале.

Пообщавшись с правоохранителями, председатель Синодального военного отдела УПЦ пожелал им скорейшего выздоровления и подарил иконки.

Насельник Десятинного Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) вручил каждому милиционеру новый номер журнала «Вера и Честь» (официальное издание Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины).

Пресс-служба Синодального военного отдела УПЦ