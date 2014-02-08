Сегодня в Киево-Печерской лавре состоится открытие православной выставки «Сретенская»

По благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, сегодня 8 февраля в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер Святой Успенской Киево-Печерской лавры, состоится открытие Всеукраинской православной выставки «Сретенская», приуроченная к празднику Сретения Господня.

В выставке примут участие представители епархиальных издательств и монастырских мастерских Украины, России, Белоруссии и других стран СНГ.

Вниманию посетителей будет представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, богослужебные облачения, церковная утварь, изделия народного ремесла, продукция из ткани, ювелирные изделия, монастырские травяные лечебные сборы.

Выставка будет проходить с 8 по 16 февраля. Вход свободный ежедневно с 9.00 до 19.00.

Lavra.ua